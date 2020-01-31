Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!
Rusya'da yaşayan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, 24 yaşındaki sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Sokolov'un 15 yıl hapsi istendi.
Geçen yıl Rusya'da kan donduran bir olay gerçekleşti.Kasım ayında St. Petersburg'daki Moika Nehri'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polisler olay yerine gitti.
Burada Oleg Sokolov (63) ile karşılaşan polisler ünlü tarihçinin çantasında kadın kolları buldu.
Ardından kolların ünlü tarihçinin 24 yaşındaki öğrencisi ve sevgilisi Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılmıştı.