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  3. 31 Ocak 2020 16:55

Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!

Rusya'da yaşayan ünlü tarihçi Oleg Sokolov, 24 yaşındaki sevgilisini öldürüp parçalara ayırmıştı. Dün hakim karşısına çıkan Sokolov'un 15 yıl hapsi istendi.

Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!

Geçen yıl Rusya'da kan donduran bir olay gerçekleşti.Kasım ayında St. Petersburg'daki Moika Nehri'ne bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine polisler olay yerine gitti.

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Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!

Burada Oleg Sokolov (63) ile karşılaşan polisler ünlü tarihçinin çantasında kadın kolları buldu.

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Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!

Ardından kolların ünlü tarihçinin 24 yaşındaki öğrencisi ve sevgilisi Anastasia Yeshchenko'ya ait olduğu anlaşılmıştı.

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Vahşet! Kendisinden 39 yaş güzel sevgilisini parçalara ayırdı!

Gözaltına alınan Sokolov, sevgilisi ile kavga ettiklerini, kavga sırasında kendisini öldürdüğünü ardından da başını, kollarını ve bacaklarını testereyle kestiğini itiraf etmişti.

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