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Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı

Gaizantep'te Suriyeli yazılımcı Ö.İ.'nin (34) evinde bıçaklanarak öldürülüp, parçalara ayrılarak havalandırma boşluğuna gizlenmiş cesedi bulundu. Öldürülen yazılımcının eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı - Resim: 1

Olay, 5 Nisan günü Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana geldi.

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Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı - Resim: 2

İddiaya göre, apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ö.İ.'den (34), eşi M.İ. (30) ve yakınları haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

 

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Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı - Resim: 3

Parçalanmış ceset, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu
Eve gelen ekipler, kan izlerine rastlayınca geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalar neticesinde şahsın parçalanmış cesedi, evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde bulundu. 

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Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı - Resim: 4

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi.

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