Vahşet! Yazılımcının parçalara ayrılmış cesedi havalandırma boşluğundan çıktı

İddiaya göre, apartmanın 5'inci katındaki dairede yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ö.İ.'den (34), eşi M.İ. (30) ve yakınları haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.