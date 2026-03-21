Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı!
Aksaray'da 35 yaşındaki G.Y., ablasıyla birlikte annesinin mezarını ziyaret ettiği sırada boşanma aşamasındaki eşinin tüfekli saldırısına uğradı. Başından vurulan genç kadın hayatını kaybetti, ablası ise yaralandı.
Aksaray'da 35 yaşındaki G.Y., ablasıyla birlikte annesinin mezarını ziyaret ettiği sırada boşanma aşamasındaki eşi H.Y.’nin av tüfekli saldırısına uğradı. Başından vurulan genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, karnından yaralanan ablası hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi G.Y. ile ablası B.Ç. (48) vefat eden anneleri annelerinin mezarını ziyaret edip dua okuduğu esnada G.Y.’nin boşanma aşamasındaki eşi H.Y., geldi. Elinde av tüfeği bulunan H.Y., mezar ziyareti yapan eşi ve baldızına ateş açıp kaçtı. Saçmaların isabet ettiği G.Y. başından, ablası ile karnından yaralandı.
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri G.Y.’ın yaşamını yitirdiği belirledi. Yaralı B.Ç. ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından G.Y.’nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından tüfekle birlikte yakalanıp gözaltına alındı.