Vahşetin adresi bu kez mezarlık: Eşini öldürüp, baldızını yaraladı!

Olay, saat 13.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Oğuzlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi G.Y. ile ablası B.Ç. (48) vefat eden anneleri annelerinin mezarını ziyaret edip dua okuduğu esnada G.Y.’nin boşanma aşamasındaki eşi H.Y., geldi. Elinde av tüfeği bulunan H.Y., mezar ziyareti yapan eşi ve baldızına ateş açıp kaçtı. Saçmaların isabet ettiği G.Y. başından, ablası ile karnından yaralandı.