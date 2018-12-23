Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni
Geçtiğimiz hafta iki turistin korkunç bir cinayete kurban gitmesi sonrası Fas'ta anma etkinlikleri düzenlendi.
28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında ölü bulunmuştu.
Ülkenin başkenti Rabat'ta aralarında "özür dileriz" yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi Norveç ve Danimarka büyükelçilikleri önünde toplandı.
İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek IŞİD'e bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.