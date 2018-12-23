Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek IŞİD'e bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

