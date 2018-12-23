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  3. 23 Aralık 2018 16:29

Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

Geçtiğimiz hafta iki turistin korkunç bir cinayete kurban gitmesi sonrası Fas'ta anma etkinlikleri düzenlendi.

Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

28 yaşındaki Norveç vatandaşı Maren Ueland ve 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen, yürüyüş yaptıkları Atlas dağlarında ölü bulunmuştu.

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Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

Ülkenin başkenti Rabat'ta aralarında "özür dileriz" yazısının da yer aldığı dövizler taşıyan yüzlerce kişi Norveç ve Danimarka büyükelçilikleri önünde toplandı.

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Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

İki turistin öldürülmesi ile ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaşları 25 ila 34 arasında değişen bu dört kişinin geçen hafta bir video kaydederek IŞİD'e bağlılık yemini ettikleri, cinayetlerin de Suriye'de yaşananların intikamı olduğunu ifade ettikleri belirtiliyor.

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Vahşetin kurbanı iki turist için anma töreni

Norveç polisi de turistlerden birinin başının kesilmesini içeren videonun gerçek olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.

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