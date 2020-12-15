Vahşi doğada bulunan bir hayvanda ilk kez koronavirüs tespit edildi

"VAHŞİ YAŞAM DİKKATLE İZLENMELİ"

Horton, "Yabani vizonda tespit edilen virüs varyantı, yakındaki bir vizon çiftliğindeki esir olarak bulunan vizondaki türle aynıydı” dedi. Ancak Norton, vahşi yaşamın olası bir salgına karşın dikkatle izlenmesi gerektiğini ve bu durumun çiftlik hayvanlarında olduğu kadar kolay bir şekilde kontrol atına alınamayabileceğini sözlerine ekledi.