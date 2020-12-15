Vahşi doğada bulunan bir hayvanda ilk kez koronavirüs tespit edildi
ABD’nin Utah eyaletinde yabani bir vizonda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yapılan açıklamada vahşi doğada yaşayan bir hayvanda ilk corona virüs vakasının tespit edildiği belirtildi. Söz konusu hayvanın bir vizon olduğu açıklandı.
Bununla birlikte konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere’de yer alan Surrey Üniversitesi’nden veterinerlik uzmanı Dr. Dan Horton, şu anda enfeksiyonun çiftliklerin dışındaki vizonlarda yayıldığına dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.
"VAHŞİ YAŞAM DİKKATLE İZLENMELİ"
Horton, "Yabani vizonda tespit edilen virüs varyantı, yakındaki bir vizon çiftliğindeki esir olarak bulunan vizondaki türle aynıydı” dedi. Ancak Norton, vahşi yaşamın olası bir salgına karşın dikkatle izlenmesi gerektiğini ve bu durumun çiftlik hayvanlarında olduğu kadar kolay bir şekilde kontrol atına alınamayabileceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan, USDA farklı yaban hayatı türlerinden birkaç hayvanın örneklendiğini ve tümünün negatif olarak test edildiğini de ekledi. Kuruluş, ayrıca son vakayı Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'ne (DSÖ) bildirdiğini ifade ederek, corona virüsün daha önce hayvanat bahçesi kaplanlarında ve evcil kedi-köpeklerde de bulunduğunu aktardı.