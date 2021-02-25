Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi
Samsun'da geçen yılın aralık ayında korona virüs vakaları pik yapınca kurulan Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik ''gizli ekip'', kentte vakalar artınca yeniden sahaya indi. Ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya ve emniyet görevlilerine gönderiyor.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tekrar artış göstermeye başladığı Samsun'da yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı.
Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor 'riskli' olarak belirlenen vatandaşlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor.
Ekipler tarafından kalabalık caddelerde yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor.