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  3. 25 Şubat 2021 17:00

Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi

Samsun'da geçen yılın aralık ayında korona virüs vakaları pik yapınca kurulan Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik ''gizli ekip'', kentte vakalar artınca yeniden sahaya indi. Ekip, yoğunluk yaşanan yerlerin fotoğraflarını çekip anında Vali Dağlı'ya ve emniyet görevlilerine gönderiyor.

Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tekrar artış göstermeye başladığı Samsun'da yapılan denetim çalışmaları artırılırken, ek tedbirler de alınmaya başlandı.

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Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi

Kentin işlek cadde ve sokaklarında polis ekipleri tarafından vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılıyor 'riskli' olarak belirlenen vatandaşlar hemen ilgili birimlere yönlendiriliyor.

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Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi

Ekipler tarafından kalabalık caddelerde yapılan anonslarla vatandaşlar maske ve mesafe konusunda uyarılıyor. 

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Vaka aratışı sonrası ''gizli ekip'' devreye girdi

Korona virüs sayılarının pik yaptığı geçen yıl aralık ayında kurulan Vali Zülkif Dağlı'nın yakın korumaları ile fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik 'gizli ekip', bu hafta itibari ile yeniden göreve başladı.

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