Vaka haritası güncellendi! İşte en az ve en çok vaka görülen iller
Sağlık Bakanlığı illere göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte en az ve en çok vaka görülen illerimiz...
Sağlık Bakanlığı, 20-26 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre en az ve an fazla vaka görülen iller de belli oldu. 3 büyük şehirde durum haritaya şöyle yansıdı:
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İZMİR
Yeni yayınlanan haritada İzmir dikkat çeken illerden oldu. İzmir'de haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 156,48 oldu.
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ANKARA
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide 184,29 olarak haritaya yansıdı. Ankara risk haritasında kırmızı grupta yer alıyor.
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Vaka haritasında en çok ve en az vakanın görüldüğü 5 il de belli oldu. Buna göre en çok vaka görülen iller şöyle:
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