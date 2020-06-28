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  3. 28 Haziran 2020 15:37

ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü

Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan ABD'de vaka sayılarında rekor artış yaşandı. Florida ve Teksas'ta bazı kısıtlamalar geri getirildi.

ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü

ABD, koronavirüs salgınının en kötü etkilediği ülke olmaya devam ediyor. En ağır bilançonun yaşandığı ABD'de aktif vaka ve ölüm sayıları dünyanın her yerinden fazla.

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ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü

Resmi vaka sayılarının 2.5 milyonu geçtiği ABD'de, güney eyaletlerinden Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları kaydedildi.

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ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü

Bunun üzerine bu eyaletlerin valileri iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.

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ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü

Cuma günü 9 bin vakanın tespit edildiği Florida'da, Cumartesi günü bu rekor da aşıldı ve 9 bin 500 kişiye Covid-19 tanısı kondu.

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