ABD'de vaka sayısı arttı, yasaklar geri döndü
Koronavirüsün en çok etkilediği ülke olan ABD'de vaka sayılarında rekor artış yaşandı. Florida ve Teksas'ta bazı kısıtlamalar geri getirildi.
ABD, koronavirüs salgınının en kötü etkilediği ülke olmaya devam ediyor. En ağır bilançonun yaşandığı ABD'de aktif vaka ve ölüm sayıları dünyanın her yerinden fazla.
Resmi vaka sayılarının 2.5 milyonu geçtiği ABD'de, güney eyaletlerinden Florida ve Teksas'ta rekor günlük vaka sayıları kaydedildi.
Bunun üzerine bu eyaletlerin valileri iş yerleri ve işletmeler için sıkı tedbirleri tekrar devreye sokmaya karar verdi.