Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik
Rize'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, ''Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık'' dedi.
Rize’de, corona virüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor.
Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.
UYARI AFİŞLERİ ÇOĞALTILDI
Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.ir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.