Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

UYARI AFİŞLERİ ÇOĞALTILDI

Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.ir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.