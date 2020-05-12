  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Mayıs 2020 12:37

Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

Rize'de koronavirüs vaka sayılarının azalması ile cadde ve sokaklardaki hareketlilik uyarılara rağmen sürüyor. Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran, kentte rehavet havası oluştuğunu belirterek, ''Bu rehavetle ilgili vatandaşlarımızı tekrar uyarmaya başladık'' dedi.

Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

Rize’de, corona virüs vakalarında son günlerde yaşanan azalma, havaların ısınması, normalleşme sürecinin başlaması ve çay hasat hazırlıkları ile vatandaşlar, cadde ve sokakları dolduruyor.

1/ 10
Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

Polis ekipleri ise kalabalığın görüldüğü cadde ve sokaklarda vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.

2/ 10
Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

UYARI AFİŞLERİ ÇOĞALTILDI
Yoğunluğun yaşandığı alanlarda ise asılan yeni uyarı afişleri çoğaltıldı. Uyarılarda “Sosyal mesafenin en dar olduğu alandasınız, lütfen en kısa sürede terk ediniz, kalabalık bir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.ir alana girdiniz, salgın bitmedi. Lütfen maske takınız. Sosyal mesafeniz daraldı, bulaşma riski olabilir” ifadelerine yer verildi.

3/ 10
Rize'de cadde ve sokaklarda korkutan hareketlilik

VALİ YARDIMCISI: REHAVET OLUŞTUĞUNU GÖZLEMLEDİK
Rize Vali Yardımcısı Ahmet Dalkıran son 2 aydır salgınla çok ciddi bir mücadele yürüttüklerini belirterek, vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi.

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM