Vaka sayısının patladığı Çanakkale'de sahil ve parklar kapatıldı

SAHİL BANDI VE BAZI PARKLAR KAPATILDI

Kentte vaka sayılarının çok yüksek seyretmesinde insanların temasının büyük rol oynadığını gerekçe gösteren İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, ek koronavirüs tedbirleri aldı. Buna göre; Çanakkale merkezi, Kepez beldesi ile Güzelyalı ve Dardanos sahil bantları ile park ve bahçeler, yoğunluğu önlemek için 17 Mayıs günü saat 05.00’e kadar vatandaş girişlerine kapatıldı. Kapılara bilgilendirici afiş asıldı. Kordon boyuna da polis bariyerleri dizilerek vatandaşların girişi önlendi. Polis ekipleri, yasaktan haberi olmayıp kordon boyunda yürüyen vatandaşları da bilgilendirdi.