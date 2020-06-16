Vakalar arttı, maske takmayanlara ceza kesildi

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

İlçede artan pozitif vakalar sebebiyle tedbirlerin artacağını belirten İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü, “Almış olduğumuz tedbirleri daha da sıkılaştıracağız. Çünkü mesafe, maske ve hijyen konusunda hemşerilerimizin bir kısmının gerekli duyarlılığı göstermediğini görüyoruz. Biz şimdiye kadar hemşerilerimizin mağdur olmasını istemedik. Para cezası en son düşündüğümüz şeydi. Ancak bugünden itibaren sosyal mesafeye uymayan ya da maske takmayanlara Hıfzıssıhha Kanunu gereği istemediğimiz halde yazmak durumunda kaldık. Ayrıca daha önce yapılan denetimleri daha da sıklaştıracağız. Kahveleri, restoranları, diğer işyerlerini hepsi hafta da 1-2 gün denetlenecek” diye konuştu.