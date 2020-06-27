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  3. 27 Haziran 2020 11:23

Validen açıklama geldi: 15 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni kısıtlama

Koronavirüs tedbirleri her şehirde devam ederken, bazı şehirlerde artan vaka sayıları ile birlikte yeni önlemler alınıyor. Gaziantep Valisi i Davut Gül, 15 yaş altı ve 65 yaş üstü için yeni kısıtlama kararını açıkladı.

Validen açıklama geldi: 15 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni kısıtlama

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.

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Validen açıklama geldi: 15 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni kısıtlama

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 198 test yapıldı, 1396 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 19 hasta vefat etti, 1492 kişi iyileşti.

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Validen açıklama geldi: 15 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni kısıtlama

Toplam test sayısı 3 milyon 186 bin 622, vaka sayısı 194 bin 511, vefat sayısı 5 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

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Validen açıklama geldi: 15 yaş altı ve 65 yaş üstüne yeni kısıtlama

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 963, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 382, toplam iyileşen hasta sayısı ise 167 bin 198 oldu.

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