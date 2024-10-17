Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı
Erzurum'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü kapsamında kadın çiftçileri köylerinde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'in ziyaretine dair Erzurum Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar büyük tepki çekti.
Kadın çiftçilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Alpaslan Kenger ve kadın çiftçilerin fotoğrafları ise Erzurum Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Fotoğraflarda kadınların giydikleri ihram dolayısı ile yüzlerinin bile gözükmüyor olması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
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Bazı vatandaşlar "Kadının sadece adı var" yorumları yaptı.
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