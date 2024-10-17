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Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı

Erzurum'da 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler günü kapsamında kadın çiftçileri köylerinde ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger'in ziyaretine dair Erzurum Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar büyük tepki çekti.

Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı - Resim: 1

Kadın çiftçilerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Alpaslan Kenger ve kadın çiftçilerin fotoğrafları ise Erzurum Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı - Resim: 2

Fotoğraflarda kadınların giydikleri ihram dolayısı ile yüzlerinin bile gözükmüyor olması sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.

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Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı - Resim: 3

Bazı vatandaşlar "Kadının sadece adı var" yorumları yaptı.

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Valiliğin Dünya Kadın Çiftçiler günü ayıbına tepki yağdı - Resim: 4
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