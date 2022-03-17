Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları sebebiyle 18 Mart tarihinde okulların tatil edildiğini açıkladı.
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20.30’daki son meteorolojik verilere göre #İstanbul’da beklenen Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız idari tedbirler:
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Öte yandan İstanbul dışında, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara verildi. Eğitime ara verilen iller arasında Giresun ve Trabzon yer aldı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kar tatili olan iller valiliklerin sosyal medya hesaplarından açıklanıyor.
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