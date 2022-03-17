Valilik duyurdu: İstanbul'da yarın okullar tatil edildi

Öte yandan İstanbul dışında, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime bazı illerde ara verildi. Eğitime ara verilen iller arasında Giresun ve Trabzon yer aldı. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle kar tatili olan iller valiliklerin sosyal medya hesaplarından açıklanıyor.