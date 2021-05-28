Valinin gözyaşları... 20 yılın ardından son bulan küslük
Aksaray'ın İncesu köyünde yaşayan kardeşler Fehmi Yıldız (66) ve Kazım Yıldız (56), aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıl önce birbirlerine küstü. Bir süre öncede aralarında taşlı, sopalı kavga çıkan aile üyelerini Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. İki kardeş ve çocuklarını barış masasına oturmaya davet eden Vali Aydoğdu, kardeşlerin karşılıklı iddialarını...
Aksaray'ın İncesu köyünde yaşayan kardeşler Fehmi Yıldız (66) ve Kazım Yıldız (56), aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle 20 yıl önce birbirlerine küstü. Bir süre öncede aralarında taşlı, sopalı kavga çıkan aile üyelerini Vali Hamza Aydoğdu ve beraberindeki heyet ziyaret etti. İki kardeş ve çocuklarını barış masasına oturmaya davet eden Vali Aydoğdu, kardeşlerin karşılıklı iddialarını dinledi.
Vali Aydoğdu, sahip oldukları arazileri, her iki kardeşin yaptığı tarımsal faaliyetleri ile bölgede örnek işletmelere sahip olduklarını belirterek, yıllardır süregelen anlaşmazlığa son vermelerini istedi.
Her iki aile mensuplarının kendileri ve çocuklarının huzuru için barışmaları gerektiğini vurgulayan Vali Aydoğdu, 6 ve 12 dekarlık tarlaların sorun oluşturduğu anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için varsa çözüm önerileri ile ortaya koymalarını ya da yapacağı teklifi kabul etmelerini istedi.
Kardeşler arasında anlaşma sağlanamazken, Vali Aydoğdu'nun anlaşmazlığa neden olan tarlaların karşılıklı olarak değiştirileceğini yine babalarından kalan miras arazilerinde kadastro ölçümlerinin yapılarak kardeşler arasında bölüştürüleceğini söylemesi üzerine iki aile üyeleri birbirlerine sarılarak barıştı.