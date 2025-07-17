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  4. Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu

Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu

Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unuttuğu anlar sosyal medyada günün konusu oldu.

Kaynak: DHA
Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu - Resim: 1

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı. 

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Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu - Resim: 2

Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu. 

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Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu - Resim: 3

Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu. 

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Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu - Resim: 4

Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı. 

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