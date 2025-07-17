Vali'nin korumasına çiğ köftesiz çiğ köfte ikramı olay oldu
Tunceli Valisi Şefik Aygöl’ün, esnaf ziyareti sırasında koruma polisine sadece marul verip, içine çiğ köfte koymayı unuttuğu anlar sosyal medyada günün konusu oldu.
Kaynak: DHA
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Çemişgezek ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında bir iş yerinde kendisine ikram edilen çiğ köfteden aldı.
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Aygöl, çiğ köfte tabağını yanındakilere uzatarak ikramda bulundu.
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Koruma polis memuruna sadece marul veren Aygöl, içine çiğ köfte koymayı unuttu.
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Aygöl’ün o anları ve polis memurunun yüz ifadesi ve çevresindekilerin gülümsemesi kameraya yansıdı.
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