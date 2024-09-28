Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı
Osmaniye'de Ö.Ü. sokak ortasında tartıştığı 75 yaşındaki adamı tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülenirken, Vali Erdinç Yılmaz, ''Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız'' paylaşımı yaptı.
Kaynak: DHA
Olay, Yunus Emre Mahallesi Mustafa Özden Ortaokulu'nun yanında meydana geldi. Ö.Ü., sokak ortasında tartıştığı M.D.'yi bir anda dövmeye başladı. Tekme ve yumruklarla M.D.'ye saldıran Ö.Ü., küfürler savurdu. M.D.'nin darbedildiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
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Vali Yılmaz'dan ''vicdansız'' paylaşımı
Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Ö. Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
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