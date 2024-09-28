Vali'yi çileden çıkartan görüntü: ''Vicdansız'' diyerek paylaştı

Vali Yılmaz'dan ''vicdansız'' paylaşımı

Darp anları sosyal medyada paylaşılırken, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz "Bu vicdansızın hak ettiğini yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacağız" paylaşımında bulundu. Ö. Ü. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma sürüyor.