Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı
İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, polisleri görerek kaçan torbacı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kaynak: DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, dün gece Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı.
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'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı.
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Farklı suçlardan 8 suç kaydı bulunan V.T. gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı valizden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi.
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Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.
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