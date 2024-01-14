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Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı

İstanbul Beyoğlu'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada, polisleri görerek kaçan torbacı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin valizinde 3 kilo 159 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: DHA
Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, dün gece Beyoğlu Bostan Mahallesi'nde polisi görerek kaçan kişiyi takibe aldı. 

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Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı - Resim: 2

'Dur' ihtarlarına uymayan şüpheli, bir süre kaçtıktan sonra Irmak Caddesi'nde yakalandı.

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Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı - Resim: 3

Farklı suçlardan 8 suç kaydı bulunan V.T. gözaltına alındı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı valizden 6 adet şeffaf poşet içerisinde, toplam 3 kilo 159 gram marihuana ele geçirildi.

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Valizle uyuşturucu taşıyan torbacı polisten kaçamadı - Resim: 4

Şüpheli V.T., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan adli makamlara sevk edildi.

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