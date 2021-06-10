Vallahi pes:Tartıştığı kocasını öldürdü, cinsel organını kesip tavada kızarttı
Brezilya'nın Sao Goncala şehrinde yaşayan 23 yaşındaki Dayane Cristina Rodrigues Machado, tartışdığı kocasının cinsel organını kesip tavada kızarttı.
Evden gelen gürültü sonrası komşuların polise haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Andre'nin cansız parçalanmış cesedini buldu.
1 / 6
Polis, ayrılmak için konuşan çiftin arasında çıkan tartışma sonrası Dayane'nin kocasını öldürdüğünü belirtti.
2 / 6
On yıllık evli olan çiftin yaklaşık iki yıl önce ayrı yaşamaya başladıkları ve birbirlerini görmeye devam ettikleri belirtildi.
3 / 6
Beraber bir pizza dükkanı işleten çiftin 8 yaşında bir oğlu ve 5 yaşında bir kızı bulunuyor. Cinayet anında ise çocukların, çiftin yanında bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
4 / 6