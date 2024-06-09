Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var
Van-Bitlis karayolunda bir yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere toplam 30 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
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Alınan bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli civarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir tır bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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