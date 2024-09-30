Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın
Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.
Kaynak: İHA
Van Ferit Melen Havalimanı'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı.
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Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi.
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Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.
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