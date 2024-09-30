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Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın

Van Ferit Melen Havalimanı'nda çıkan yangın büyük korkuya neden oldu.

Kaynak: İHA
Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın - Resim: 1

Van Ferit Melen Havalimanı'nda sabah saatlerinde çıkan yangın, bir anda bekleme salonlarını dumanla kapladı. 

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Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın - Resim: 2

Havalimanı ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yangının elektrik panosundan çıktığı belirlendi. 

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Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın - Resim: 3

Yolcular dışarı çıkarılırken, uçak seferleri ise geçici olarak durduruldu. Dumanın tahliye edilmesiyle birlikte havalimanı yeniden faaliyetlerine devam etti.

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Van Ferit Melen Havalimanı’nda yangın - Resim: 4
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