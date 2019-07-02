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  3. 02 Temmuz 2019 12:47

Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı.

Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin de en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunuyor.

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Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı

Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, yani Vanlıların deyimiyle Van Denizi, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.

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Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı

Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van’daki Mollakasım Halk Plajı ise havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı.

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Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı

Uzun geçen kış mevsiminin ardından sıcak havanın tadını çıkaran vatandaşlar, kendilerini Van Gölü sahillerine attı.

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