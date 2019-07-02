Van Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmadı
Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü’nün sahilleri, havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek isteyenlerle dolup taştı.
Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye’nin de en büyük gölü olan Van Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların uğrak yerleri arasında bulunuyor.
Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüzölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, yani Vanlıların deyimiyle Van Denizi, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor.
Denize kıyısı olmadığı halde mavi bayrak verilen ilk plaj olan Van’daki Mollakasım Halk Plajı ise havaların ısınmasıyla birlikte doldu taştı.