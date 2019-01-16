Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü
Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.
Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.
Elazığ’dan geçmekte olan Van Gölü Ekspresi, dağdan koparak raylara düşen kaya parçaları nedeniyle durmak zorunda kaldı.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı.