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  3. 16 Ocak 2019 14:00

Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü

Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.

Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü

Seyahatseverlerin gözdelerinden olan Van Gölü Ekspresi'ne Elazığ'da yamaçtan koparak raylara düşen kaya parçaları çarptı. Olay nedeniyle yol yaklaşık 2 saat kapandı.

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Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü

Elazığ’dan geçmekte olan Van Gölü Ekspresi, dağdan koparak raylara düşen kaya parçaları nedeniyle durmak zorunda kaldı.

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Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü

Alınan bilgiye göre, Ankara-Tatvan seferini yapan 22012 sefer sayılı Van Gölü Ekspresi’ne Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Burgudere Köyü Masalla Bölgesinde dağdan kopan kaya parçaları çarptı.

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Van Gölü Eskpresi'nde faciadan dönüldü

Kayanın çarptığı trenin lokomotifinde küçük çaplı hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.

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