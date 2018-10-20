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  3. 20 Ekim 2018 10:50

Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Göç yolları üzerinde olması dolayısıyla her dönem farklı kuş türlerinin görüldüğü Van Gölü havzasındaki flamingolar, görsel şölen sunuyor.

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Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin sulak alanlarının 3'te 1'ini oluşturan havzanın kuzeyinde Erciş ilçesindeki Çelebibağı ve Kasımbağı sahillerinde görülen flamingolar, ziyaretçi ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

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Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların tek eşli olduğunu, birkaç yılda bir yumurta bıraktığını söyledi.

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Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor

Bu kuşların insanların ve hayvanların zarar veremeyeceği uzak kesimlerde kuluçkaya yattığını anlatan Adızel, "Kuluçka alanları genelde çamur deryalarından oluşur. Yuvalarını yerde çamuru tas haline getirerek yaparlar. Bir yumurta bırakırlar. Yumurtalar 30-32 günde çatlar. Yavrular yaklaşık 100 gün sonra uçarlar" dedi.

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