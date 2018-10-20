Van Gölü flamingolara ev sahipliği yapıyor
Göç yolları üzerinde olması dolayısıyla her dönem farklı kuş türlerinin görüldüğü Van Gölü havzasındaki flamingolar, görsel şölen sunuyor.
Türkiye'nin sulak alanlarının 3'te 1'ini oluşturan havzanın kuzeyinde Erciş ilçesindeki Çelebibağı ve Kasımbağı sahillerinde görülen flamingolar, ziyaretçi ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, flamingoların tek eşli olduğunu, birkaç yılda bir yumurta bıraktığını söyledi.
Bu kuşların insanların ve hayvanların zarar veremeyeceği uzak kesimlerde kuluçkaya yattığını anlatan Adızel, "Kuluçka alanları genelde çamur deryalarından oluşur. Yuvalarını yerde çamuru tas haline getirerek yaparlar. Bir yumurta bırakırlar. Yumurtalar 30-32 günde çatlar. Yavrular yaklaşık 100 gün sonra uçarlar" dedi.