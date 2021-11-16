Van Gölü kıyısında insan kemikleri bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde Demir Çağı'na ait olduğu tahmin edilen insan kemikleri, seramik ve çömlek parçaları bulundu. Bölgede çalışmalarını sürdüren arkeologlar bulunan parçaları incelemeye devam ediyor.
Van Gölü kıyısında 3000 yıllık kalıntılara rastlandı.
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Erciş ilçesinin Çelebibağı Mahallesi'nde insan kemikleriyle karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
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Bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz ve Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Sinan Kılıç da bölgede inceleme yaptı.
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