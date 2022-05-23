Van Gölü'nde kaçak sığınmacı takibi kamerada

Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 26 mayın tarlası temizlenirken, duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarında 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. Kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 termal kamera bulunuyor.