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  3. 13 Ağustos 2020 10:00

Van Gölü'nde korkutan görüntü

Van Gölü havzasında açlıktan öldüğü belirtilen martılar, vatandaşları tedirgin ediyor. Her yıl toplu martı ölümlerinin yaşandığını söyleyen vatandaşlar, koronavirüs salgını nedeniyle daha fazla tedirgin olduklarını anlattı.

Van Gölü'nde korkutan görüntü

Üreme zamanlarında, insanların olmadığı ve kendileri için risk teşkil etmeyen yerleri seçen martılar, Van Gölü havzasını özellikle de Adır adasını tercih ediyorlar. 

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Van Gölü'nde korkutan görüntü

Vatandaşlar tarafından 'martı adası' olarak da bilinen Adır Adası'na gelen martılar, buraya yumurtalarını bırakıyor. Burada birçok martının açlıktan öldüğü belirtilirken, yoğun olarak görülen martı ölüleri, vatandaşları tedirgin ediyor.

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Van Gölü'nde korkutan görüntü

'ÖLÜMLERİN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ' Hasta olmaktan korktuklarını anlatan vatandaşlar, martı ölüleri yüzünden göle giremediklerini söyledi. Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, martıların yiyecek aramak için evlerine kadar girdiğini söyleyerek şöyle konuştu:

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Van Gölü'nde korkutan görüntü

"Bu iş basit görünse de bizim için çok büyük bir olay. Sahil şeridinde yüzlerce hatta binlerce martı ölümleri oluyor. Biz bu konuda çok rahatsızlık duyuyoruz. Gidip göle giremiyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle daha çok endişeliyiz. Yiyecek aramak için gelen martılar, evlerimizin içine kadar geliyor ve burada ölüyor. 

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