Van Gölü'ne İranlı turist akını

Van'a tatil için gelen iranlı turistler, kentin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Gündüzleri cadde ve sokaklarda bol bol alışveriş yapan İranlı turistlere yönelik her geçen gün yeni mekanların açıldığı kentte, en büyük ilgiyi ise Van Gölü kıyısındaki işletmeler çekiyor. Akşamları kapalı mekanlarda eğlenen İranlı'lar, gündüzleri ise soluğu Van Gölü'nde alıyor. İşletme sahiplerinin düzenlediği tekne gezilerine katılan İranlı turistler hareketli parçalarla coşup, gölün mavi sularında serinlemenin keyfini çıkarıyor.