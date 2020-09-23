Van Gölü'nün derinliklerindeki binlerce yıllık tarih yatıyor

EVİN BİR KÖŞESİNİN GÖRÜNTÜLERİ VAR

Van Gölü Havzası'nda yeni keşifler peşinde olduklarını belirten Birol şöyle konuştu:

"Sabah Adilcevaz'da, öğleden sonra ise Ahlat'ta su altında incelemelerde bulunduk. Burada bir batık şehir olduğunu biliyorduk fakat inceleme imkânımız olmamıştı. Bugün Ahlat açıklarında yaptığımız su altı dalışlarımızda yaklaşık 6-7 metre derinliğinde, 70 metre kıyıya uzaklığı bulunan bazı bulgulara rastladık. Van Gölü'nde su miktarının yükselmesiyle buradaki yerleşim yerleri su altında kalmış. Çok güzel görüntüler var. Evin bir köşesinin görüntüleri var. Kare dibekler var ve ilk defa gördük. Bunlar da halen Van Gölü'nün gizemini korumakta olduğunu gösteriyor. Çok büyük çabalarla bu işi yürütmekteyiz. Burayı da kayıt altına aldık. Van Gölü derinliklerindeki objeleri yavaş yavaş gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Adilcevaz'da yaptığımız dalışta, kale kalıntıları gözlemledik. Van Gölü Havzası'nın tüm kıyı kenarlarında yaşam izleri var. Fakat bunları bilip, ortaya çıkarmak zordur. Uçsuz bucaksız Van Gölü'nde hem suyun altındaki gizem hem de yaşam izleri bizleri cezbediyor. Tabi bunları nokta atışı ile bulmak da ayrı bir önemli faktör. Bu keşiflerin daha öncesi de vardı. Bu bölgede yaşadığımız için Van Gölü'nün kirlenmemesi ve temiz kalması için çaba sarf ederken, tarihi ve kültürel yapıların suyun altında olan kısmını da gün yüzüne çıkarma çalışmalarımız devam ediyor"