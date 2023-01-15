Van Gölü'nün suları çekilince ortaya çıktı: 2 bin 500 yıllık tarihi keşif
Van'ın Erciş ilçesinde Van Gölü'nün suları çekilince heyecanlandıran bir keşfe imza atıldı.
Van Müze Müdürü Fatih Arap ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgedeki tarihi yapıların tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çelebibağı Mahallesi'nde Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescillenen Madavank bölgesinde araştırma yaptı.
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Bu çalışma sırasında, daha önce Van Gölü'nün çekilmesi sonucu Urartulara ait tapınma alanının ortaya çıktığı bölgeye yakın alanda 3 odalı Urartu mezarı olduğu belirlendi.
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Çevresinde kemik ve seramik parçaları bulunan alanda Çavuşoğlu ve Arap inceleme yaptı, jandarma ekipleri de mezarın tahrip edilmemesi için güvenlik önlemi aldı.
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Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede Urartular dönemine ait önemli yapıların tespit edildiğini söyledi.
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