Van'da 3 metre karla yoğun mücadele

Van, Hakkari ve Bitlis'te 3 gün etkili olan kar yağışının ardından birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile karayollarının karla mücadele ekipleri kapanan mahalle ve mezra yollarının yeniden trafiğe açılması için çalışma yürütüyor.