Van'da takılarıyla birlikte bebek iskeleti ortaya çıkarıldı

BEBEĞİN GERDANLIĞI DA VAR "Bu yıl içerisinde bulduğumuz bebek iskeleti, 2-3 yaş arasında bir bebek iskeletiydi. Üzerindeki bütün takılarıyla birlikte özellikle süslendiğini bize gösteriyor. Süslemede de kollarında bronzdan pazıbentler, boyun kısmında ise çok güzel bir kolye. Yani boncuklardan oluşan ve ortasında kırmızı kumtaşından oluşan bir kolye gerdanlık vardı. Bu da soylu bir ailenin bebeği olduğunu bize gösteriyor çünkü özenli yerleştirilmiş. Muhtemelen defnedilirken ailesi tarafından çok büyük acılar yaşanmıştır."