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  3. 05 Haziran 2020 10:31

Van'ın menderesleri görsel şölen sunuyor...

Van'ın Başkale ilçesinde derelerde oluşan menderesler her mevsimde göz kamaştıran güzellikleriyle görsel şölen sunuyor.

Van'ın menderesleri görsel şölen sunuyor...

Yılın büyük bölümünde karla kaplı olan ilçenin Yavuzlar Mahallesi'ndeki menderesler, her mevsim etkileyici manzaralara sahne oluyor. 

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Van'ın menderesleri görsel şölen sunuyor...

Kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülen menderesler, bu dönemlerde de yeşilin tüm tonlarıyla renklenen yaylalarda etkileyici manzaralar oluşturuyor. 

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Van'ın menderesleri görsel şölen sunuyor...

Kar ve yağmur sularıyla beslenen derenin, yemyeşil tarım alanları arasından geçerek oluşturduğu menderesler, drone ile havadan görüntülendi. 

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Van'ın menderesleri görsel şölen sunuyor...

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