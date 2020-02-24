Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

Depremde hayatını kaybeden Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile köylüleri olan akrabalar Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar'da, Ferhat Turca ise Güvendik Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.