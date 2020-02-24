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  3. 24 Şubat 2020 14:30

Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

İran’ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Van'da hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Van’ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi’nde depremin izleri havadan görüntülendi.

Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

Depremde hayatını kaybeden Reis Furat ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat ile köylüleri olan akrabalar Ekrem, Aydın ve Hüseyin Tosun, Özpınar'da, Ferhat Turca ise Güvendik Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

Özpınar Mahallesi'nde 4'ü çocuk 8 kişi için düzenlenen cenaze törenine Çevre ve Şehirçilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

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Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

Anne Nebahat'in feryatlarının yürekleri yaktığı törenin ardından baba Reis ile çocukları Muhammet, Fatma, Defne ve Hasret Furat yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

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Van'da deprem bölgesi havadan görüntülendi

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