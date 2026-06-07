Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Van'ın Çaldıran ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Van'da Çaldıran ile Özalp ilçelerini birbirine bağlayan yol ayrımında seyir halinde olan bir kamyonet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu araçlar adeta hurda yığınına döndü. Meydana gelen feci kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Oruçlu Mahallesi yakınlarındaki kritik yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kazayı kaçınılmaz kıldı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda sıkışan kazazedeler için yoldan geçen diğer sürücüler anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Zamanla yarışılan olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra kırım ve kurtarma çalışmaları için AFAD ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk tıbbi kontrollerde, her iki araçta bulunan 4 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
4 kişinin cenazesi ise otopsi işlemleri için Van'a getirildi.