Van'da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Oruçlu Mahallesi yakınlarındaki kritik yol ayrımında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kazayı kaçınılmaz kıldı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda sıkışan kazazedeler için yoldan geçen diğer sürücüler anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Zamanla yarışılan olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra kırım ve kurtarma çalışmaları için AFAD ekipleri yönlendirildi.