Van'da mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan kadından acı haber
Van'ın Çatak ilçesinde çığ düşmesi sonucu kar kütlesi altında kalan bir kadın kurtarıldı. Bölgede 20 ev tahliye edildi. Hastaneye kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Çatak’ta kar yağışı etkili olurken, sabah saatlerinde ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin üzerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UKME, itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 / 15
Evde çığ altında kalan bir kadının kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.
2 / 15
ÇIĞ ALTINDAN KURTARILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kadın kurtarıldı. Çatak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
3 / 15
BAŞKA BİR EVİNE ÜZERİNE DAHA ÇIĞ DÜŞTÜ
Öte yandan ilçede başka bir evin üzerine de çığ düştüğü ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kar altında kalan evde ekipler tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.
4 / 15