Van'da sel: Evler sular altına kaldı
Van'ın Özalp ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bazı evler ve 1 minibüs sular altına kaldı.
Kaynak: İHA
Van'ın Özalp ilçesine bağlı Boyaldı (Pirkal) Mahallesi'nde, yoğun yağış sonrası sel sularından dolayı bazı evler ve bir minibüs sular altında kalırken, Van-Özalp yolu ise kısa süreli ulaşıma kapandı.
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Belediye ekipleri, bölgeye giderek tahliye çalışmaları yürütüp su altında kalan evleri boşalttıktan sonra mahallede kapsamlı temizlik çalışması başlattı.
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