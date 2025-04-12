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Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık!

Van'da kimliği belirsiz kişiler, belediyeye ait çöp konteynerini kamyonete yükleyip çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA
Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! - Resim: 1

Olay, 26 Şubat'ta İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta meydana geldi. Çevre temizliği yapan belediye ekipleri, sokaktaki çöp konteynerinin çalındığını tespit etti. 

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Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! - Resim: 2

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, konteynerin kimliği belirsiz kişiler tarafından kırmızı renkli açık kasa kamyonete yüklenerek götürüldüğünü belirledi. 

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Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! - Resim: 3

İpekyolu Belediyesi yetkilileri, görüntülerle birlikte olaya ilişkin Van Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. (DHA)

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Van'da sokak ortasında akılalmaz hırsızlık! - Resim: 4
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