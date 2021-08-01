Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü

Başkale ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki 170 haneli Esenyamaç Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak, yaklaşık yarım saatin ardından bölgede sele neden oldu. Esenyamaç Mahallesi ve On İki Dere mezrasında bazı ev ve ahırların yıkılmasına sebep olan selde Esenyamaç'ta evleri yıkılan Kader Yurtseven (23) kaybolan kardeşi Mustafa'yı ararken sele kapılıp son anda kurtarıldı. Selde 10 büyükbaş hayvan öldü, bazı ev ve ahırlarda da hasar meydana geldi.