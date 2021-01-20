Van'daki karga istilasının sırrı çözüldü

'YAŞAM ALANLARI TAHRİP OLDUĞU İÇİN ŞEHİR ORTAMINDALAR'



Van YYÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, en sık karşılaşılan ve özellikle Erciş Çelebibağ, Kasımbağ bölgesinde sorun olduğu söylenilen kargaların daha çok 'cüce' ve 'ekin' kargaları olduğunu belirtti. Bu türlerin toplu üreme, toplu beslenme hatta toplu savunma toplulukları oluşturduğunnu ve bu nedenle insanların gözüne sayısal olarak fazla göründüğünü söyledi. Dünyanın her yerinde olduğu gibi artan nüfus nedeniyle çok fazla doğaya, yaban hayatına müdahale olduğunu da belirten Prof. Dr. Adızel, kargaların yaşadığı alanların tahrip olması nedeniyle daha çok insanlarla birlikte şehir ortamında yaşamaya başladığını söyledi.