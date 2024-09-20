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Van'ı sel vurdu; evleri su bastı

Van'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Debisi yükselen dereden taşan sel suları nedeniyle bazı ev ve bahçeleri su bastı.

Kaynak: DHA
Van'ı sel vurdu; evleri su bastı - Resim: 1

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde dün akşam etkili olan sağanakta sel oluştu. İpekyolu sınırları içerisinde bulunan dere taştı, bazı ev ve bahçeler kısmen su altında kaldı. 

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Van'ı sel vurdu; evleri su bastı - Resim: 2

Yağışla birlikte bölgeye Büyükşehir Belediyesine bağlı iş makineleri sevk edildi. 

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Van'ı sel vurdu; evleri su bastı - Resim: 3

Ekipler, taşan dereyi temizleyerek önünü açmaya çalışırken, Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan da beraberindeki heyetle bölgeye giderek, mahallelinin sıkıntılarını dinledi.

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Van'ı sel vurdu; evleri su bastı - Resim: 4

Geçmiş olsun dileklerini ileten Abdullah Zeydan, Kurubaş Deresinin DSİ'nin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Standartlara uygun bir dere ıslahı yapılmamış, bu sebepten kaynaklı son 6 ayda ikinci kez sel taşkını yaşanmıştır. Vatandaşlarımız büyük bir mağduriyet yaşıyor" dedi. (DHA)

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