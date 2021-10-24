Vasiyetteki sözü tuttu ve...

Gökçe, bir sergisini ziyarete gelen, öğretmenlik yıllarında tanıdığı psikiyatrist Prof. Dr. Rasim Adasal'ın vasiyeti üzerine 72 ülkenin devlet adamına göndermek üzere resimler yaptı. Gökçe, bu tabloları kendisine verilecek destekle devlet adamlarına göndermek istiyor.