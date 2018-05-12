Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis yandı !

GÖRÜNTÜLERİ BASINA SATMAYA ÇALIŞTI



Olayın yaşandığı odaya giren polislerden biri olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı. F.K. daha sonra bu videoyu eşi S.K.'ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir WhatsApp grubuna gönderdi.

