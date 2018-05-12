Vatan Şaşmaz'ın görüntülerini sızdıran polis yandı !
İstanbul Beşiktaş'ta bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeninin görüntüsünü çeken polis memuru hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Polisin eşi hakkında ise 3 yıla kadar hapis isteniyor.
Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 28 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Şaşmaz'ı sırtına ve boynuna isabet eden 4 kurşunla öldüren Filiz Aker daha sonra da aynı silahla intihar etmişti. Olayın ortaya çıkmasının ardından otele çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
GÖRÜNTÜLERİ BASINA SATMAYA ÇALIŞTI
Olayın yaşandığı odaya giren polislerden biri olan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan polis memuru F.K., Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in kanlar içindeki cansız bedenlerini video kaydına aldı. F.K. daha sonra bu videoyu eşi S.K.'ya ve 8 polis arkadaşının olduğu bir WhatsApp grubuna gönderdi.
Polis memurunun eşi S.K. da bu videoyu aile üyelerinin olduğu gruba atınca S.K.'nın erkek kardeşinin kız arkadaşı Didem Ç., Şaşmaz ve Aker'in kanlar içerisindeki görüntülerini gazete ve televizyon kanallarına satmaya çalıştı.
EŞİNİ İNANDIRMAK İÇİN VİDEO ÇEKİNCE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ
Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Görüntüyü çektiği tespit edilen polis memuru F.K., videoyu gönderdiği eşi S.K., S.K.'nın erkek kardeşi Y.Y. ile Y.Y.'nin kız arkadaşı Didem Ç. gözaltına alındı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.