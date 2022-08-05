Vatandaş Erdoğan'ı dinlemedi: En fazla döviz alan iller belli oldu
Vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Paranızı TL'ye yatırın'' çağrısını dinlemedi. Bankalardaki döviz mavduat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 55'e yaklaştı. Dövize ve altına en çok yatırım yapan iller de belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Paranızı TL'ye yatırın'' çağrısına rağmen tasarruflarda döviz ve altın tercihi sürüyor.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 6 aylık verilerine göre, katılım bankalarında TL cinsi mevduatın payı sadece yüzde 19,7, mevduat bankalarında ise yüzde 23,7 düzeyinde.
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Döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payı mevduat bankalarında yüzde 36'ya çıkıyor.
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EN ÇOK DÖVİZ MEVDUATI YURTDIŞINDA
En yüksek döviz mevduatı yüzde 67 ile yurtdışının. İkincilik yüzde 59,5 ile Yozgat'ta. Aksaray'da mevduat bankalarında döviz mevduatının payı yüzde 58,1. Bu oran Nevşehir'de yüzde 57,3, Kırşehir'de yüzde 55,1 düzeyinde.
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