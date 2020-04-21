Vatandaş izinsiz ''kuş'' bile uçurtmuyor!
Acarlar Mahallesi'nde yaşayan 5 kişide koronavirüsü tespit edilmesinin ardından, bu kişi ve temas ettikleri yakınlarına ait 22 ikamet dün geceden itibaren karantinaya alınmıştı.
Acarlar Mahallesi'nde yaşayan 5 kişide koronavirüsü tespit edilmesinin ardından, bu kişi ve temas ettikleri yakınlarına ait 22 ikamet dün geceden itibaren karantinaya alınmıştı.
22 EVİN OLDUĞU CADDE VE SOKAKLARA FOTOKAPAN Yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı yerleşim yerinde, tüm mahallenin karantinaya alınması yerine bazı cadde ve sokakların denetim altında tutulacağı ve fotokapan uygulaması gerçekleştirileceği belirtildi.
VAKA SAYISI 7'YE YÜKSELDİ Bugün aile fertlerine yapılan iki testin daha pozitif çıkmasıyla, koronavirüs vaka sayısı 7'ye yükseldi. Mahallede denetim ve kontrollerin devam edeceğini belirten yetkililer, gelişmelere göre yeni tedbir ve kararların alınacağını belirtti.
FOTOKAPAN NEDİR Fotokapan, hareket sensörü veya kızılötesi sensör ile donatılmış veya tetikleyici olarak bir ışık demeti kullanan, uzaktan etkinleştirilmiş bir kameradır. Kamera, araştırmacılar yoksa vahşi hayvanları film üzerinde yakalamak için kullanılan bir yöntemdir ve onlarca yıldır ekolojik araştırmalarda kullanılmıştır. Avcılık ve yaban hayatı görüntüleme uygulamalarına ek olarak, araştırma uygulamaları arasında yuva ekolojisi, nadir türlerin tespiti, nüfus büyüklüğü ve tür zenginliğinin tahmin edilmesi yanı sıra insan yapımı yapıların yaşam alanı kullanımı ve işgali araştırmaları da yer almaktadır.