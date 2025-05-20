Vatandaş UYAP e-Satış ile yarı fiyatına satılan evlere hücum etti

Borç yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilere ait ipotekli evler, mahkemeler aracılığıyla açık artırma usulüyle satılıyor. Bu süreçte hem alacaklı alacağını tahsil ediyor hem de konutlar piyasa fiyatının oldukça altında yeni sahiplerini buluyor.