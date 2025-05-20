Vatandaş UYAP e-Satış ile yarı fiyatına satılan evlere hücum etti
Türkiye'de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar düşük gelir, yüksek gider ve akılalmaz fiyatlara ulaşan konut fiyatları nedeniyle bu hayallerini ertelerken kimisi de UYAP e-Satış platformu üzerinden ihaleye çıkartılan konutlar için sıraya girdi...
Türkiye’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, yüksek kredi maliyetleri ve artan konut fiyatları karşısında alternatif yollar ararken başvurdukları yeni nokta Adalet Bakanlığı'ın UYAP e-Satış platformu üzerinden ihaleyle satışa çıkardığı konutlar oldu.
UYAP E-Satış platformu sayesinde vatandaşlar, evlerinden çıkmadan Türkiye genelindeki icra satış ihalelerini görebiliyor ve diledikleri taşınmaz için teklif verebiliyor.
Borç yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilere ait ipotekli evler, mahkemeler aracılığıyla açık artırma usulüyle satılıyor. Bu süreçte hem alacaklı alacağını tahsil ediyor hem de konutlar piyasa fiyatının oldukça altında yeni sahiplerini buluyor.
UYAP E-Satış platformu tüm Türk vatandaşlarına açık ve ücretsiz bir üyelik sistemiyle çalışıyor ve platformdaki konutlarda genellikle ekspertiz değerinin %50’sinden başlayan fiyatlarla ihaleye çıkarılıyor.