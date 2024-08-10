Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Tonlarca ele geçirildi

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi’nde, gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi.