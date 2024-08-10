Vatandaşa bunu yedireceklerdi... Tonlarca ele geçirildi
Gaziantep'te yapılan gıda denetimlerinde tonlarca bozulmuş ve etiketsiz ürün ele geçirildi.
Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi’nde, gıda ürünü satışı yapan iş yerlerine yönelik düzenlenen kapsamlı denetimlerde, bir işletmede halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden çok sayıda bozulmuş ve etiketsiz ürün tespit edildi.
Denetimler sırasında yetkililer, özellikle gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını dikkatle inceledi.
Denetimler sonucunda 3 ton kova küflenmiş ve bozulmuş salça, 900 kilogram etiketsiz baharat, 28 kilogram etiketsiz ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş helva ve son kullanma tarihi geçmiş 96 paket çikolata ele geçirildi.
Denetimlerde tespit edilen olumsuz durumun ardından işletmeye karşı gerekli cezai işlemler hemen başlatıldı.