Vatandaşa ''oh be'' dedirtecek düzenleme: Site yönetimleri sil baştan değişiyor
Sitelerde fahiş aidat ücretleri ve yönetimlerin belirsiz harcamalarına yönelik tepkiler sürerken yeni bir düzenleme hayata geçiyor. Yeni mevzuata göre yönetimlerin harcamaları denetlenecek.
Sitelerdeki aidat ücretleriyle patlayan krizin ardından yeni düzenlemede sona gelindi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü, “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu”na tabi binalarda faaliyet gösterecek yönetim şirketleriyle ilgili mevzuat düzenlemesinde hazırlıklarını tamamladı.
TRT Haber'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte site yönetiminde görev alacak şirketler, Bakanlık tarafından sınıflandırılacak ve belgelendirilecek.
UYGUN OLARAK İŞLETİLMESİNİ SAĞLAYACAKLAR
Bakanlık tarafından site yönetiminde yetkilendirilen şirketler; otopark, bahçe ve sosyal alan gibi alanların uygun olarak işletilmesini sağlayacak.
Apartman içlerindeki kazan dairesi ve asansörlerin düzenli bakım ve kontrolleri ile kapıcının görevlerini takip edip sağlayacak olan şirketler, aksi durumda bina yönetimini ve kat maliklerini uyaracak.