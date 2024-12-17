Vatandaşın güvenli liman altındaki ''tercihi'' değişti
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 2024’te yatırım için altın alımlarının rekor düzeye ulaştığını ancak işçilikli ürün ve mücevher satışlarının yüzde 30 düştüğünü açıkladı.
Ons altının fiyatı, Çin’in teşvikleri ve Orta Doğu’da Esad sonrası belirsizlikle birlikte 2726 dolara kadar yükselmişti. Dolar endeksinde ve ABD faizlerinde yaşanan yükseliş, ons fiyatını tekrar hızlı şekilde 2650 dolara kadar çekmişti.
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, 2024’te yatırım için altın alımlarının rekor düzeye ulaştığını ancak işçilikli ürün ve mücevher satışlarının yüzde 30 düştüğünü açıkladı.
Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuk sektörünü etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yetkilileriyle zaman zaman görüştüklerini ve fikir alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.