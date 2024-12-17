Vatandaşın güvenli liman altındaki ''tercihi'' değişti

Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, yurt içinde ve dışında kuyumculuk sektörünü etkileyen birçok faktör olduğunu belirterek, "2024'te yatırım için altın alımlarında tavan olmasına karşın işçilikli ürün ve mücevher satışında yaklaşık yüzde 30 azalış oldu" dedi.