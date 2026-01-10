Vatandaşın lodos fırtınasıyla imtihanı! Direklere tutundular

Kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran lodos, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Pazar alışverişinden dönen bir vatandaşın elindeki pazar arabası rüzgârın etkisiyle devrilirken, içindeki ekmeklerin savrulduğu anlar kameralara yansıdı. Bazı vatandaşlar ise ayakta kalabilmek için direklere tutunmak zorunda kaldı.